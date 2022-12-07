Америка внесла в "черный список" 10 российских компаний

Министерство торговли США добавило в свой "черный список" 24 иностранных компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в рф.
Об этом свидетельствуют данные электронной базы Федерального реестра США.
Так, в перечень попали российский производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг Росэлектроника, Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем ПКК Миландр, а также связанные с ним юридические лица. Также в список были добавлены компании Fibersense и Оптолинк.
Кроме того, в список также попали юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии.
Данным компаниям будут отказывать при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.
Об этом свидетельствуют данные электронной базы Федерального реестра США.
Так, в перечень попали российский производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг Росэлектроника, Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем ПКК Миландр, а также связанные с ним юридические лица. Также в список были добавлены компании Fibersense и Оптолинк.
Кроме того, в список также попали юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии.
Данным компаниям будут отказывать при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.
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