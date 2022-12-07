Америка внесла в "черный список" 10 российских компаний

19:02 07 декабря Киев, Украина

Министерство торговли США добавило в свой "черный список" 24 иностранных компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в рф.

Об этом свидетельствуют данные электронной базы Федерального реестра США.

Так, в перечень попали российский производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг Росэлектроника, Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем ПКК Миландр, а также связанные с ним юридические лица. Также в список были добавлены компании Fibersense и Оптолинк.

Кроме того, в список также попали юридические лица, зарегистрированные в Латвии, ОАЭ, Пакистане, Сингапуре и Швейцарии.

Данным компаниям будут отказывать при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.