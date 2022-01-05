15:48 05 Январь Киев, Украина





10 января в Женеве запланирована американо-российская встреча на уровне делегаций внешнеполитических ведомств Вашингтона и Москвы.



12 января в Брюсселе состоится первое за продолжительное время заседание комиссии



А 13 января в Вене вопросы безопасности будут обсуждаться на собрании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Посол США в России Джон Салливан заявил, что американские дипломаты, начиная ряд переговоров с российскими представителями о безопасности в Европе, будут обязательно учитывать интересы европейцев и не будут идти на какие-либо договоренности без участия союзников и партнеров.10 января в Женеве запланирована американо-российская встреча на уровне делегаций внешнеполитических ведомств Вашингтона и Москвы.12 января в Брюсселе состоится первое за продолжительное время заседание комиссии НАТО-Россия А 13 января в Вене вопросы безопасности будут обсуждаться на собрании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Президент Байден отдал нам распоряжение начать диалог, использовать дипломатию, но вместе с тем сосредотачиваться на обороне наших союзников и партнеров, также не допустить дальнейшего военного вторжения в Украину», - сказал посол Джон Салливан в интервью напечатанном 5 января американской газете The Wall Street Jornal.

Американский дипломат сообщил, что его коллеги настроены «не оптимистично или пессимистично, а - реалистично».

«НАТО США не пойдут на соглашения, которые затронут европейских партнеров. Речь идет не просто о консультациях, но о том, чтобы они были вместе с нами на переговорах по безопасности, которые будут касаться НАТО, Атлантической хартии и наших союзников», - подчеркнул Джон Салливан.

Слова американского дипломата стали очередными в ряде заявлений Вашингтона о том, что Соединенные Штаты уже координируют позиции с союзниками и будут и дальше действовать совместно.



Заверения раздаются в условиях, когда еще не совсем понятно, что США и страны НАТО готовы обсуждать с Москвой, поскольку многие объявленные Россией ультимативные требования были названы неприемлемыми.



В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отмечал, что Москва не может иметь права голоса в решении вопросов членства в альянсе Украины или других государств.



Западные комментаторы во многих случаях приходят к выводу, что обнародованные в декабре в адрес США и НАТО российские требования, которые Москва называет гарантиями безопасности, фактически сводятся к ограничению суверенитета стран восточной Европы и установлению влияния Кремля.



Западные представители заявили, что они в принципе готовы к диалогу, и что в ответ на вопросы, которые затрагивают Россия, США и союзники выставят вопросы безопасности, которые беспокоят Запад.



Новый круг переговоров с Москвой будет проходить на фоне взимания российских войск в Украину и откровенных угроз прибегнуть к силовым действиям, как говорит Кремль, по обеспечению безопасности России.



США и страны Европы предостерегли Россию от применения военной силы и объявили готовность наложить на россиян небывалые санкции.