Америка отправила в Украину оборудование для ремонта электросетей

США направили в Украину оборудование для ремонта электросетей, которые были разрушены в результате российских террористических атак. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Как отмечается, американские и украинские специалисты определили, какое оборудование, доступное в США, может быть использовано для экстренной поддержки электросетей в Украине.
Транспортное командование Вооруженных сил США уже доставило в Украину первые партии оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.
Как отмечается, американские и украинские специалисты определили, какое оборудование, доступное в США, может быть использовано для экстренной поддержки электросетей в Украине.
Транспортное командование Вооруженных сил США уже доставило в Украину первые партии оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.
Как сообщается, эта поддержка поможет Украине восстановить системы электропередач.
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