Америка отправила в Украину оборудование для ремонта электросетей



Как сообщается, эта поддержка поможет Украине восстановить системы электропередач.

"Мы будем продолжать искать оборудование, которое можно послать из США, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за рубежом оборудования, совместимого с украинской системой", – заявили американские чиновники.