Америка отправила в Украину оборудование для ремонта электросетей

12:53 27 декабря Киев, Украина

 
США направили в Украину оборудование для ремонта электросетей, которые были разрушены в результате российских террористических атак. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, американские и украинские специалисты определили, какое оборудование, доступное в США, может быть использовано для экстренной поддержки электросетей в Украине.

Транспортное командование Вооруженных сил США уже доставило в Украину первые партии оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.
 
"Оборудование, которое мы предоставляем, является критически важным для аварийного ремонта Украины", – заявили представители Министерства энергетики США.

Как сообщается, эта поддержка поможет Украине восстановить системы электропередач.
 
"Мы будем продолжать искать оборудование, которое можно послать из США, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за рубежом оборудования, совместимого с украинской системой", – заявили американские чиновники.
 
 
 