Америка объявила о новых санкционных ограничениях против рф

Министерство финансов США ввели новые санкии в отношении страны-агрессора россии. В "черный список" попал ряд физических и юридических лиц, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 февраля.
Новые ограничения касаются 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.
Новые ограничения касаются 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.
В частности, в "черный список" попали компании из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством.
Кроме того, под санкции попали торговец оружием из россии и Кипра Игорь Зименков и его сын Джонатан. Они использовали подставные компании, чтобы оплачивать проекты, связанные с оборонной промышленностью рф.
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