Америка объявила о новых санкционных ограничениях против рф

18:53 01 февраля Киев, Украина





Новые ограничения касаются 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций. Министерство финансов США ввели новые санкии в отношении страны-агрессора россии. В "черный список" попал ряд физических и юридических лиц, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 февраля.Новые ограничения касаются 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, которые помогали России уклоняться от предыдущих санкций.

"Отчаянные попытки россии использовать марионеток, чтобы обойти санкции США, демонстрируют, что санкции значительно усложнили и сделали дороже для российского военно-промышленного комплекса возобновление поставок военной машины путина", – заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.



В частности, в "черный список" попали компании из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура. Они связаны с электронно-вычислительным оборудованием, оборонными разработками, торговлей и строительством.



Кроме того, под санкции попали торговец оружием из россии и Кипра Игорь Зименков и его сын Джонатан. Они использовали подставные компании, чтобы оплачивать проекты, связанные с оборонной промышленностью рф.