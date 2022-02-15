«Альтернативы дипломатии нет»: генсек ООН призвал Россию, Украину и Запад к деэскалации напряженности

10:22 15 Февраль Киев, Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Украину и Запад к деэскалации напряженности, заявив, что «альтернативы дипломатии нет».

«Цена человеческих страданий, разрушений и ущерба для европейской и глобальной безопасности слишком высока, чтобы думать о ней», — сказал он о возможном российском вторжении в Украину, которое, по словам Запада, может произойти уже в среду.

«Мы просто не можем смириться даже с возможностью такой пагубной конфронтации», — сказал он в штаб-квартире ООН.

Он пообещал продолжать взаимодействие со сторонами, предложив свои офисы, чтобы помочь найти решение.



Гутерриш пообщался с журналистами после возвращения с очередного ежемесячного обеда с 15 членами Совета Безопасности ООН. В этом месяце Россия поочередно председательствует в Совете и устроила обед в своей миссии ООН.



Ранее Гутерриш провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая длилась около 20 минут. Затем он отдельно поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



Гутерриш не стал разглашать подробности своих переговоров, но приветствовал недавние дипломатические контакты, в том числе между главами государств. Но он предупредил, что подстрекательская риторика бесполезна.

«Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание», — сказал глава ООН.

Он также процитировал Устав ООН, подчеркнув его призыв к членам разрешать свои международные споры мирным путем и воздерживаться «от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организация Объединенных Наций."