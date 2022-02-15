«Альтернативы дипломатии нет»: генсек ООН призвал Россию, Украину и Запад к деэскалации напряженности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Украину и Запад к деэскалации напряженности, заявив, что «альтернативы дипломатии нет».
Он пообещал продолжать взаимодействие со сторонами, предложив свои офисы, чтобы помочь найти решение.
Гутерриш пообщался с журналистами после возвращения с очередного ежемесячного обеда с 15 членами Совета Безопасности ООН. В этом месяце Россия поочередно председательствует в Совете и устроила обед в своей миссии ООН.
Ранее Гутерриш провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая длилась около 20 минут. Затем он отдельно поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Гутерриш не стал разглашать подробности своих переговоров, но приветствовал недавние дипломатические контакты, в том числе между главами государств. Но он предупредил, что подстрекательская риторика бесполезна.
Гутерриш пообщался с журналистами после возвращения с очередного ежемесячного обеда с 15 членами Совета Безопасности ООН. В этом месяце Россия поочередно председательствует в Совете и устроила обед в своей миссии ООН.
Ранее Гутерриш провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая длилась около 20 минут. Затем он отдельно поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Гутерриш не стал разглашать подробности своих переговоров, но приветствовал недавние дипломатические контакты, в том числе между главами государств. Но он предупредил, что подстрекательская риторика бесполезна.
Он также процитировал Устав ООН, подчеркнув его призыв к членам разрешать свои международные споры мирным путем и воздерживаться «от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства или каким-либо иным образом, несовместимым с целями Организация Объединенных Наций."
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