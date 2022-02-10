Алексей Сухачев - новый директор ГБР

06:12 22 Сентябрь Киев, Украина

Из сайта ГБР стало известно, что новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, который в августе этого года был назначен на должность заместителя директора Бюро.



С 2000 года Сухачев начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.



С 2017 по 2019 год Сухачев работал заместителем начальника Департамента Генпрокуратуры. Далее он был занят в Службе внешней разведки.



На сайте указывается, что новый и.о. закончил юридическую академию в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.



Согласно последней декларации, сам Сухачев не имеет в собственности ни квартиры, ни дома. В то же время он имеет право безвозмездного пользования в квартире Баевой Галины.



Новый глава ГБР также обладает автомобилем Toyota Camry, стоимость которой согласно декларации, составляет 226 тысяч гривен. Его супруга Ирина, которая также работала в Генпрокуратуре, пользуется авто марки Lexus, ценою в 420 тысяч гривен.



На банковских счетах Сухачевы сохраняют 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.



Напомним, с весны 2020 года должность и.о. главы ГБР занимал Александр Соколов. Сейчас он вернулся на должность заместителя директора бюро.