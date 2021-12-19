Алексей Резников: Украина готова дать воду в Крым

12:15 09 Апрель Киев, Украина

Киев готов предоставить воду для крымчан, если мониторинговая миссия объявит о гуманитарной катастрофе в Крыму.

Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью для BBC Украина.

“Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ – «Каланчак», «Чонгар», «Чаплынка», дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест – под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: “Люди, надо помогать”, – заявил Резников в своем интервью.

Игорь Колыхаев, мэр Херсона, также поддерживает подачу воды на полуостров. Однако он выступает за экономический путь и хочет продавать воду в Крым до деоккупации.



Первый президент Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что воду на полуостров необходимо будет дать в случае реальной гуманитарной катастрофы.

А вот Давид Арахамия, председатель партии Слуга Народа, сказал, что сейчас Верховная Рада не при каких обстоятельствах не будет рассматривать возможность о возобновлении водоснабжения полуострова.



Позже Леонид Кравчук добавил, что вопрос о нехватке воды в Крыму будет становиться все жестче. Это также может послужить усилению агрессии России против Украины.



В миссии ООН настаивают, что всю ответственность за водоснабжение полуострова должна нести Россия, так как именно она аннексировала Крым.



К слову, Путин, обещавший решить проблему водоснабжения Крыма с 2014 года, так и не смог этого сделать. Ежегодные обещания способствуют лишь выделению многомиллиардных средств из бюджета страны, но как заявил сам Путин, на очередной ялтинской конференции: “Нужно решить вопросы водоснабжения, которым, похоже, здесь никто и никогда не занимался”.