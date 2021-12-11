Алексей Чернышов рассказал, сколько чиновников потеряют работу после реорганизации госадминистраций

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов рассказал о ситуации, которая в скором будущем ожидает украинских чиновников, в связи с реорганизацией и созданием новых районных государственных администраций.
Министр подчеркнул, что профессиональные сотрудники РГА будут востребованы как со стороны общин, так и со стороны новых райадминистраций, а "слой бюрократов, который штаны просиживал в РГА", имеет меньше шансов на трудоустройство.
"Подытоживая скажу, что количество служащих, конечно, будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться", - заявил Чернышов.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.
"Подытоживая скажу, что количество служащих, конечно, будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться", - заявил Чернышов.
Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.
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