Александр Ткаченко: МКИП рекомендует книгу к чтению. Я лично закуплю часть тиража для национальных библиотек

Министерство культуры и информполитики рекомендует к прочтению книгу Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса, распространение которой без разрешения пророссийского политика Виктора Медведчука запрещено судом.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры Александр Ткаченко.
По его словам, попытка кума президента РФ Владимира Путина цензурировать книгу об украинском диссиденте дала обратный эффект. И теперь о деталях, которые Медведчук хочет скрыть, «будут знать в разы больше людей».
Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры Александр Ткаченко.
По его словам, попытка кума президента РФ Владимира Путина цензурировать книгу об украинском диссиденте дала обратный эффект. И теперь о деталях, которые Медведчук хочет скрыть, «будут знать в разы больше людей».
19 октября Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса без разрешения пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Суть иска сводится к тому, чтобы изъять из продажи — по сути, запретить распространение книги в любой форме и на любой территории.
Издательство Vivat собирается обжаловать решение суда, а пока запрет не вступил в силу — готовится к печати нового тиража книги. Первый тираж раскупили за считанные минуты.
На решение суда отреагировали и в Офисе президента, где напомнили, что цензура в Украине запрещена Конституцией.
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