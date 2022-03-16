Александр Ткаченко: МКИП рекомендует книгу к чтению. Я лично закуплю часть тиража для национальных библиотек

14:12 20 октября Киев, Украина





Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры



По его словам, попытка кума президента РФ Владимира Путина цензурировать книгу об украинском диссиденте дала обратный эффект. И теперь о деталях, которые Медведчук хочет скрыть, «будут знать в разы больше людей». Министерство культуры и информполитики рекомендует к прочтению книгу Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса , распространение которой без разрешения пророссийского политика Виктора Медведчука запрещено судом.Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры Александр Ткаченко По его словам, попытка кума президента РФ Владимира Путина цензурировать книгу об украинском диссиденте дала обратный эффект. И теперь о деталях, которые Медведчук хочет скрыть, «будут знать в разы больше людей».

«МКИП рекомендует книгу к чтению. И пока дело будет в апелляции — лично закуплю часть тиража для национальных библиотек», — сказал министр.

19 октября Дарницкий районный суд запретил распространение тиража книги Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса без разрешения пророссийского политика, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.



Суть иска сводится к тому, чтобы изъять из продажи — по сути, запретить распространение книги в любой форме и на любой территории.



Издательство Vivat собирается обжаловать решение суда, а пока запрет не вступил в силу — готовится к печати нового тиража книги. Первый тираж раскупили за считанные минуты.



На решение суда отреагировали и в Офисе президента, где напомнили, что цензура в Украине запрещена Конституцией.



