Александр Корниенко убежден, что ОП проведет кадровые изменения

06:37 30 октября Киев, Украина

Кадровые чистки непременно будут. Тем более, что после местных выборов Украину ожидает укрупнение районов. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко

“Это прерогатива Офиса президента, но из того, что мне известно, думаю, будут кадровые решения на уровне ОП, глав ОГА и РГА. Нас ждет укрупнение районов (из 400 станет 120), поэтому [увольнение глав РГА] – это природный процесс, но из этих 120 большинство будут новыми людьми. Потому что, к сожалению, есть много позорных случаев“, – сказал он, уточнив, что председатели райгосадминистраций “баллотировались от других партий, “сетки” строили, деньги раздавали“.

Также Корниенко не исключил, что региональные организации "Слуги народа" проведут кадровые чистки после анализа эффективности кампании на местных выборах. На уточняющий вопрос ведущей, будут ли кого-то выгонять из партии, нардеп ответил: "Да".



Имен партийцев и чиновников, которые могут быть уволены, он не назвал.



