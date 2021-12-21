Александр Корниенко рассказал, куда исчез рейтинг «Слуги народа»

Рейтинг "Слуги народа" не увеличился, но держится около 20%. Падение рейтинга за два года конвертировалось в небольшой рост сил Владимира Гройсмана и Игоря Смешко.
Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
Корниенко прокомментировал рейтинг политсил, обнародованный Киевским международным институтом социологии (КМИС). Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, первое место заняла бы партия пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». На втором месте партия "Слуга народа". Правда, разница в поддержке этих партий пока в пределах статистической погрешности – чуть больше одного процента.
«ЕС» уже долгое время пытается манипулировать вокруг погрешности и говорить, что они очень растут. Но это все в пределах ошибки», – отмечает Корниенко.
Зато он обращает внимание на то, что через год «Слуга народа» не потеряла позиций, а осталась в тех же цифрах. «Да, КМИС в последнем исследовании прямо написал, что у нас такие же рейтинги, как и год назад. Хотя я считаю КМИС ангажированным именно той политсилой, которая нас «обегала». Наш рейтинг, к сожалению, не увеличился, но держится около 20%», – заявил первый вицеспикер Верховной Рады.
Александр Корниенко убежден, что часть голосов их симпатиков отошла не главным конкурентам («Европейской Солидарности» и «Оппозиционной платформе – При жизни!»), а политическим силам второго эшелона – «Украинской стратегии Гройсмана», партии Игоря Смешко «Сила и честь», а с недавних пор – и «Умной политике» Разумкова.
«Сейчас к этому эшелону присоединился наш бывший собрат Дмитрий Разумков. У него есть определенный президентский рейтинг, как мы видим (6–7%), но вот о его партии пока нельзя сказать, что она повсюду проходит по всем парам. Его активность по стране, набор волонтеров направлен на то, чтобы хотя бы не потерять тот стартовый пыл, который он получил из-за спикериады», – отметил Корниенко.
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