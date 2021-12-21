Александр Корниенко рассказал, куда исчез рейтинг «Слуги народа»

13:03 20 Декабрь Киев, Украина

Рейтинг "Слуги народа" не увеличился, но держится около 20%. Падение рейтинга за два года конвертировалось в небольшой рост сил Владимира Гройсмана и Игоря Смешко.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко