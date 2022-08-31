Актуальные потери российских оккупантов на 10 августа

Ориентировочные потери оккупантов в войне против Украины по состоянию на 10 августа достигли 42 800 (+160 за сутки) военных
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожены:
1832 (+5) танка
4076 (+10) боевых бронированных машин
971 (+7) артиллерийская система
261 (+0) реактивная система залпового огня
133 (+0) средства ПВО
232 (+9) самолета
193 (+0) вертолета
766 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня
185 (+0) крылатых ракет
15 (+0) кораблей / катеров
3005 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн
89 (+2) единиц специальной техники
Уничтожены:
1832 (+5) танка
4076 (+10) боевых бронированных машин
971 (+7) артиллерийская система
261 (+0) реактивная система залпового огня
133 (+0) средства ПВО
232 (+9) самолета
193 (+0) вертолета
766 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня
185 (+0) крылатых ракет
15 (+0) кораблей / катеров
3005 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн
89 (+2) единиц специальной техники
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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