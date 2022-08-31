Актуальные потери российских оккупантов на 10 августа

10:31 10 августа Киев, Украина

Ориентировочные потери оккупантов в войне против Украины по состоянию на 10 августа достигли 42 800 (+160 за сутки) военных

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Уничтожены:



1832 (+5) танка

4076 (+10) боевых бронированных машин

971 (+7) артиллерийская система

261 (+0) реактивная система залпового огня

133 (+0) средства ПВО

232 (+9) самолета

193 (+0) вертолета

766 (+9) БПЛА оперативно-тактического уровня

185 (+0) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3005 (+7) единиц автомобильной техники и автоцистерн

89 (+2) единиц специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.