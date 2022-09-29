Активная линия фронта составляет 850 км - Генштаб ВСУ

17:57 29 сентября Киев, Украина

Украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов на сухопутном участке общей протяженностью 3390 км, активная линия фронта составляет 850 км.



Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Противник продолжает сопротивляться, подтягивает резервы, проводит мобилизацию. На сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3390 км, в том числе активная линия фронта с агрессором составляет 850 км", - сообщил Громов.

Как сообщил представитель Генштаба, на этой неделе во время операций Сил обороны произошло 78 боевых столкновений с врагом, освобождено более 1 тысячи кв. км украинской земли, установлен контроль над более чем 50 населенными пунктами.