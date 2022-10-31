Аксенов планирует "национализировать" украинское имущество и предприятия во временно оккупированном Крыму

Кремлевский куратор Крыма сергей аксенов анонсировал "принятие мер" и подписание документов по "национализации" предприятий и имущества украинцев в Крыму.
Об этом сообщает подконтрольное москве агентство Крыминформ.
Речь идет, в частности, о таких предприятиях:
Об этом сообщает подконтрольное москве агентство Крыминформ.
Речь идет, в частности, о таких предприятиях:
- ООО "РусЛайн Ко", специализируется на подготовке к продаже собственной жилой недвижимости (арендатор ООО "Новацентр К", ООО "Модуль ЛТД" ). По данным аналитической системы YouControl, уставный капитал предприятия 1,7 млн рублей, гендиректор Любченко Игорь Владимирович, основатель предприятия – компания Дром Венчерс Лимитед на Маршалловых Островах.
- АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", специализирующееся, в частности, на строительстве центра, добыче полезных ископаемых, производстве электроэнергии (гендиректор Лукьянец Сергей Анатольевич).
- Керченское ОАО "Судностроительный завод "Залив", специализирующееся, в частности, на строительстве лодок, производстве одежды, обуви и печати газет (гендиректор Мирохин Артем Анатольевич).
В то же время, по словам Аксенова, административные кадры предприятий, попавших под "национализацию", уволят.
Ранее сообщалось, что незаконный "парламент" в Крыму на заочном голосовании решил признать "собственностью республики" имущество "недружественных иностранных государств и их граждан" .
В марте российские "власти" Крыма заявили о намерении "национализировать" крымскую недвижимость украинцев, поддерживающих Украину в войне с россией.
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