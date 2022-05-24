Акция у Посольства РФ в Украине

17:10 18 декабря Киев, Украина

17 декабря в России прошла традиционная 16-я ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которая длилась почти 4 с половиной часа, и за которые он ответил на 68 подготовленных якобы волнующих граждан РФ вопросов.

«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами нашей страны, чем услышать их мнение о том, как и чем мы живем. И что нам нужно сделать, чтобы жить лучше» - с таких слов начал свою традиционную ежегодную пресс-конференцию Владимир Путин

Но с учетом стремительного падения рейтинга Путина как на международной арене, так и среди граждан России, пресс-конференция имела целью каким-либо образом закрепить хрупкую позицию руководителя Кремля. Поэтому, безусловно, наиболее острые и болезненные вопросы остались или совсем «за кадром», или получили ничего не значащий ответ.

Понимая необходимость донести до Путина вопросы, которые на самом деле волнуют адекватных граждан России, Украины и всего мира, представители ОО «АРДИС» 17 декабря провели в Киеве возле посольства РФ в Украине акцию «Задай вопрос тирану».



Часть вопросов, которые возникли у граждан к Путину по результатам флеш-моба «#ЗАДАЙВОПРОСТИРАНУ» была передана в администрацию президента страны-агрессора. А непосредственно во время акции каждый желающий в режиме онлайн имел возможность задать вопрос с последующей их трансляцией на здании посольства РФ в Киеве.



В первую очередь, острые вопросы касались социально-экономического кризиса. Люди пытались понять «почему так?» и «как выжить?». Они крайне обеспокоены распространением ковида и неспособностью власти не только на гарантированную Конституцией помощь, а также на объективную оценку ситуации:

«Как сочетаются в нашей стране «противоковидные меры» и права человека?»

«Чем Вы объясните манипуляции со статистикой по ковиду? Особенно по смертности? Почему в регионах такие шокирующие цифры, а на официальном уровне – все хорошо»

«Мы отправляем в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью, а в наших регионах шприц и кислородная маска – на вес золота»

«Как пройти все «круги ада» в лечении ковида в российском регионе?»

Граждане России не понимают огромного разрыва между официальными обещаниями и реальным положением дел. Информационная ложь за последний год уже стала «поперек горла» даже тем, кто еще недавно искренне поддерживал Путина и его эмиссаров: «Как сочетается обнищание населения в пандемию и грядущее повышение тарифов на коммунальные услуги?»

Россияне крайне недовольны тем, что Кремль оказывает поддержку «картофельном диктатору» Лукашенко:

«Как может Россия дружит с диктатором Лукашенко, уничтожающим собственный народ? И это в 21 веке!»

«Почему Россия быть не может обуздать Лукашенко? Ведь его политика - это угроза и имидж России, в том числе»

Простые люди понимают, что поддержка Кремлем антинародных действий Лукашенко гарантирует им, россиянам, в случае возникновения подобной ситуации в России, аналогичную преступную реакцию собственной власти.

Поэтому понятны вопросы, касающиеся «дела Навального»: «СМИ заявили о второй попытке отравления Алексея Навального спецбригадой ФСБ. Как Вы прокомментируйте это резонансное расследование?»



Не безразличны простые жители и к отношениям между Украиной и Россией. Но что может ответить человек, виновный в смертях и горе людей на оккупированных территориях на вопрос:



«Какими Вы видите отношения России и Украины в новом году?»

«Зачем понадобились недавние бутафорские санкции против руководства Украины?»

Даже чисто экономические, но крайне нелепые действия Кремля, на примере продажи «Массандры», вызвали множество вопросов:

«Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с продажей «Массандры». Что это? Месть Украине? Или обычное российское головотяпство – продать неизвестно кому знаменитый винзавод и обречь его на уничтожение».



Недовольны россияне и неадекватными имперскими амбициями Кремля. Восприятие западных странах России, как Ячейки Мирового Зла идет в разрез с стремлениями к миру и спокойствию подавляющего большинства адекватных граждан России:



«Чего Вы ждете от решения суда в Гааге по делу сбит малазийских Боинга?»

«Испытания «Владимира Мономаха» назвали прологом к концу цивилизации. Почему Россия постоянно видится в фокусе угроз?».



Людей волнуют напряженные отношения между Россией и странами - мировыми лидерами: «Почему Вы так долго не поздравляли Байдена с победой на президентских выборах?»



Граждане не обошли своими вопросами и критическую ситуацию в оккупированном Крыму:

«Существует ли конкретный экономически и технически обоснованный план снабжения Крыма пресной водой? Или это не экономика, а предмет политического торга?»



Множество разнообразных вопросов, которые так и остались без ответов, объединяет одна главная мысль - простые россияне в отчаянии. Они уже не воспринимают путинскую власть, как способную! Способную на любые конструктивные действия ради спокойного и уверенного развития России как страны-члена мирового демократического общества.