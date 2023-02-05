Акция партизан напомнила жителям Крыма о грядущих событиях 2023 года

06:57 05 февраля Киев, Украина

Активисты партизанского движения Желтая лента напомнили жителям Севастополя и Симферополя, что Крым - это Украина, а 2023 год - это год восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года.

"Активисты движения Желтая лента в Симферополе и в Севастополе расклеили очередные листовки, где мы напоминаем рашистам, что 2023 год - это год восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года. Граждане Украины, проживающие на ВОТ АР Крым всё понимают и ждут освобождения от рашистов, они ждут возвращения украинского флага", - сообщает ТГ-канал партизанского движения.

Ранее Желтая лента сообщала, что в Крыму начинаются репрессии в ответ на действия партизан. Крымские партизаны заявили об уничтожении двух офицеров рф.