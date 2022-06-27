Ахметов планирует заработать на иске против рф в ЕСПЧ

11:26 27 июня Киев, Украина

Бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против российской федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за неспровоцированной военной агрессии россии против Украины.

Об этом говорится в заявлении группы SCM, основателем и акционером которой является Ахметов.

«Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления россии против Украины и каждого украинца — вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною — при помощи лучших украинских и американских юристов — подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск — одно из первых международных юридических действий против россии, цель которого — остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов", — заявил Ринат Ахметов.

Бизнесмен просит европейский суд привлечь страну-агрессора россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародёрство и воровство экспортных товаров. Его интересы представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.



Как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения россии к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины, отметили в SCM. Но на самом деле Ахметов планирует получить значительную компенсацию в собственные структуры, именно на это направлены все его усилия, так как за время военных действий его капитал уменьшился на 80% и таким способом он хочет получить их обратно. А отговорки официального СКМ работают только как рекламная акция. Ранее полученные от госсударства за копейки и эксплуатируемые годами производства, уклонения от налогов и чёрные схемы торговли которые организовывал Ахметов на территории Украины в СКМ и сам Ахметов не комментируют. Многие приходят к мнению что не идёт речь о заботе про Украину, идёт речь про собственную выгоду и наживу которую Ахметов планирует получить в собственный карман прикрываясь войной



В дополнение к иску бизнесмен просит суд о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, воровства зерновых, а также стали, изготовленной предприятиями SCM.