Ахметов намерен обратиться в суд и взыскать с россии $20 млрд за уничтоженные заводы

Украинский олигарх Ринат Ахметов намерен через суд потребовать от россии компенсацию в размере 20 млрд. долларов за нанесенный ушерб его предприятиям.
Бизнесмен отметил, что во время войны частично или полностью уничтожены несколько его заводов, среди которых «Азовсталь» в Мариуполе, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, Авдеевский коксохим (Донецкая область), Луганская ТЭС в городе Счастье и еще «десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики».
Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов.
Однозначно мы предъявим иски к рф и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях.
Ахметов уточнил, что сумма в $17–20 млрд — это потери от уничтожения только двух предприятий: Комбината имени Ильича и «Азовстали» — в год там производилось 10 млн тонн стали. Итоговый размер компенсации будет рассчитан позже и указан в исковом заявлении.
После окончания войны миллиардер намерен помогать в восстановлении Украины. По его словам, в этом плане у его компании есть два приоритетных направления: возобновление промышленного потенциала и обеспечение энергетической независимости страны.
По расчетам Киева, финансовые потери страны в результате войны составят около 600 млрд долларов. Западные страны изучают возможности конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. В частности, Евросоюз начал готовить новые законы, благодаря которым европейские страны получат больше полномочий для ареста денег и имущества, полученных преступным путем. Это позволит государствам распоряжаться активами российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
Лидеры ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 30–31 мая изучат возможность использования замороженных российских средств для восстановления Украины.
Евросоюз заморозил на €10 млрд евро у российских бизнесменов из санкционных списков. Арестованные заграничные активы Центробанка рф оцениваются в $300 млрд.
Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов.
Однозначно мы предъявим иски к рф и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях.
Ахметов уточнил, что сумма в $17–20 млрд — это потери от уничтожения только двух предприятий: Комбината имени Ильича и «Азовстали» — в год там производилось 10 млн тонн стали. Итоговый размер компенсации будет рассчитан позже и указан в исковом заявлении.
После окончания войны миллиардер намерен помогать в восстановлении Украины. По его словам, в этом плане у его компании есть два приоритетных направления: возобновление промышленного потенциала и обеспечение энергетической независимости страны.
По расчетам Киева, финансовые потери страны в результате войны составят около 600 млрд долларов. Западные страны изучают возможности конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. В частности, Евросоюз начал готовить новые законы, благодаря которым европейские страны получат больше полномочий для ареста денег и имущества, полученных преступным путем. Это позволит государствам распоряжаться активами российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.
Лидеры ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 30–31 мая изучат возможность использования замороженных российских средств для восстановления Украины.
Евросоюз заморозил на €10 млрд евро у российских бизнесменов из санкционных списков. Арестованные заграничные активы Центробанка рф оцениваются в $300 млрд.
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