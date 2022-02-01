Ассоциация городов Украины: повышение тарифов на проезд - указание Кабмина

Государство отказалось от компенсаций общинам средств за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте, а также требует от органов местного самоуправления поднятия тарифов на проезд.
Об этом заявила Ассоциация городов Украины (АГУ).
"Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, она переложила свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время, льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.
Ассоциация городов Украины отметила, что отсутствие компенсаций вредит громадам.
В АГУ призвали Кабмин погасить задолженность, ведь без этих средств городским головам придется поднять цены.
Ранее Ассоциация городов Украины призвала не допустить принятия законопроектов, которые лишают местное самоуправление полномочий в сфере охраны культурного наследия.
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