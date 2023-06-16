Агрессор за сутки совершил 14 ракетных и 40 авиационных ударов по Украине - сводка

08:20 05 июня Киев, Украина

В течение последних 24 часов, оккупационные силы рф нанесли серию ракетных и авиационных ударов по Украине.



Об этом было сообщено в официальной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.



По информации, полученной от Генштаба, за указанный период противник совершил 14 ракетных ударов и 40 авиационных налетов на территорию Украины. Было также зафиксировано 51 обстрел из реактивных систем залпового огня, направленных на позиции украинских войск и населенные пункты.



Сообщение отмечает, что мирное население стало жертвами этих атак, а также пострадали частные жилые дома, учебные заведения и другая гражданская инфраструктура.



Кроме того, ночью оккупанты применили крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные дроны Shahed. Совместные усилия Воздушных командований и противовоздушной обороны ВСУ уничтожили четыре из шести ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми дронов Shahed.



Генеральный штаб предостерегает о высокой вероятности продолжения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.