Агрессор выпустил более 70 ракет по Украине

12:42 16 декабря Киев, Украина

По Украине агрессор нанес новый массированный удар. В частности, по состоянию на 09:00 российские захватчики выпустили 72 ракеты.



Об этом заявила УП со ссылкой на свои источники.



Общий залп российских ракет, которые летели в сторону Украины, по состоянию на 9 утра составлял 72 летательных аппарата.



По состоянию на 10:45 продолжается воздушная тревога по территории всей страны.