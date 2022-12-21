Агрессор ведет войну со странами НАТО - минобороны рф

16:07 21 декабря Киев, Украина

Страна террорист ведет войну не против Украины, а якобы со странами НАТО. Об этом сказал президент рф владимир путин во время выступления на коллегии российского минобороны в среду, 21 декабря.
 
"Хорошо известно, что сегодня против россии активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО", – сказал глава кремлевского режима.

При этом он похвалил оккупационные войска, которые сражаются за россию мужественно и стойко".

Также владимир путин заявил, что до сиз пор считает украинцев "братским народом".
 
"Происходящее сейчас в Украине – общая трагедия, но это результат политики не россии и третьих стран" – лицемерно заявил путин.