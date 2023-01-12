Агрессор в скором времени пойдет ва-банк - Данилов

12:15 12 января Киев, Украина

Кремль не может растягивать войну в Украине на долго из-за внутренних проблемы в стране. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что россия должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в россии", – сказал он во время телемарафона.



При этом по словам Данилова, в кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".