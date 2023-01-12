Агрессор в скором времени пойдет ва-банк - Данилов
12:15 12 января Киев, Украина
Кремль не может растягивать войну в Украине на долго из-за внутренних проблемы в стране. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов
.
"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что россия
должна идти уже ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в россии", – сказал он во время телемарафона.
При этом по словам Данилова, в кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".
"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", – предположил он.
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