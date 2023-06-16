Агрессор в мае выпустил более 300 дронов на Украину - разведка Британии

В течение мая 2023 года россия осуществила более 300 атак на Украину, используя иранские беспилотные летательные аппараты Shahed.
Это самое интенсивное применение этой системы вооружений на данный момент, как сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.
Согласно сообщению, россия, вероятно, выпустила такое большое количество беспилотных летательных аппаратов, чтобы принудить Украину использовать свои ценные передовые ракеты противовоздушной обороны.
Однако, по оценкам, Украина сумела нейтрализовать не менее 90% атакованных БПЛА, применяя в основном свое более старое и доступное противовоздушное вооружение и радиоэлектронные помехи.
В британской разведке также отмечается, что россия, возможно, пыталась атаковать украинские силы за линией фронта, однако ее эффективность в поражении динамических целей на больших расстояниях остается низкой из-за проблем с наведением.
В мае произошла массированная серия атак на Украину со стороны россии, включая как беспилотники, так и ракетные атаки. По данным КМВА, Киев подвергся по меньшей мере 17 воздушным атакам со стороны россии в прошлом месяце.
Это самое интенсивное применение этой системы вооружений на данный момент, как сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки.
Согласно сообщению, россия, вероятно, выпустила такое большое количество беспилотных летательных аппаратов, чтобы принудить Украину использовать свои ценные передовые ракеты противовоздушной обороны.
Однако, по оценкам, Украина сумела нейтрализовать не менее 90% атакованных БПЛА, применяя в основном свое более старое и доступное противовоздушное вооружение и радиоэлектронные помехи.
В британской разведке также отмечается, что россия, возможно, пыталась атаковать украинские силы за линией фронта, однако ее эффективность в поражении динамических целей на больших расстояниях остается низкой из-за проблем с наведением.
В мае произошла массированная серия атак на Украину со стороны россии, включая как беспилотники, так и ракетные атаки. По данным КМВА, Киев подвергся по меньшей мере 17 воздушным атакам со стороны россии в прошлом месяце.
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