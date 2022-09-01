Агрессор в Крыму проводит политику по уничтожению коренных народов - МИД

16:19 09 августа Киев, Украина

На территории оккупированного Крыма, рф последовательно и целенаправленно проводит политику по уничтожению и вытеснению коренных народов.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном 9 августа по случаю Международного дня коренных народов.



Как напомнили в ведомстве, коренными народами Украины являются крымские татары, караимы и крымчаки.

"Российская оккупационная администрация по политическим или религиозным мотивам незаконно удерживает за решеткой более 120 граждан Украины из Крыма, большинство из которых - крымские татары. С 2016 года оккупационные власти запретили Меджлис крымскотатарского народа и уже более шести лет игнорируют приказ Международного Суда об отмене этого незаконного решения", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что Украина прилагает максимальные усилия для обеспечения прав и свобод представителей коренных народов на временно оккупированных территориях. Так, правозащитный трек является одним из пяти приоритетов деятельности Международной Крымской платформы.



Кроме того, Украина мобилизует международных партнеров для усиления давления на рф с целью противодействия массовым нарушениям прав человека на полуострове.