Агрессор увеличил поставки горючего своим военным вблизи и внутри Украины

15:26 12 октября Киев, Украина

Российским военным частям вблизи и внутри Украины увеличили поставки топлива, причем поставки достигли наивысшего уровня с момента вторжения.





Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что таким образом кремль мобилизует свои силы против контрнаступления Киева.



Как пишет издание, поставки бензина, дизтоплива и авиакеросина подразделениям минобороны россии в шести регионах, граничащих с Украиной, и в "ЛДНР" в сентябре выросли почти до 220 тысяч тонн.