Агрессор увеличил поставки горючего своим военным вблизи и внутри Украины

Российским военным частям вблизи и внутри Украины увеличили поставки топлива, причем поставки достигли наивысшего уровня с момента вторжения.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что таким образом кремль мобилизует свои силы против контрнаступления Киева.
Как пишет издание, поставки бензина, дизтоплива и авиакеросина подразделениям минобороны россии в шести регионах, граничащих с Украиной, и в "ЛДНР" в сентябре выросли почти до 220 тысяч тонн.
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