Агрессор: угроза ядерной войны нарастает

18:44 07 декабря Киев, Украина





Об этом он заявил в ходе заседания Совета по правам человека, сообщает провласттное СМИ в среду, 7 декабря. Лидер кремлевского режима путин утверждает, что "угроза ядерной войны нарастает". Однако, по его словам, россия "не применит первой такое оружие" и для нее оно лишь "средство защиты".Об этом он заявил в ходе заседания Совета по правам человека, сообщает провласттное СМИ в среду, 7 декабря.

"Угроза ядерной войны... Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - уверяет глава кремля.

"Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой, по всему миру", - заявил он.

Он также прокомментировал утверждение, что россия "ни при каких обстоятельствах не применит первой" атомные бомбы.