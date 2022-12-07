Агрессор: угроза ядерной войны нарастает

18:44 07 декабря Киев, Украина

Лидер кремлевского режима путин утверждает, что "угроза ядерной войны нарастает". Однако, по его словам, россия "не применит первой такое оружие" и для нее оно лишь "средство защиты".

Об этом он заявил в ходе заседания Совета по правам человека, сообщает провласттное СМИ в среду, 7 декабря.
 
"Угроза ядерной войны... Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - уверяет глава кремля.
 
"Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой, по всему миру", - заявил он.
 
Он также прокомментировал утверждение, что россия "ни при каких обстоятельствах не применит первой" атомные бомбы.
 
"Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", - резюмировал он.