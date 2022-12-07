Агрессор: угроза ядерной войны нарастает

Лидер кремлевского режима путин утверждает, что "угроза ядерной войны нарастает". Однако, по его словам, россия "не применит первой такое оружие" и для нее оно лишь "средство защиты".
Об этом он заявил в ходе заседания Совета по правам человека, сообщает провласттное СМИ в среду, 7 декабря.
Об этом он заявил в ходе заседания Совета по правам человека, сообщает провласттное СМИ в среду, 7 декабря.
Он также прокомментировал утверждение, что россия "ни при каких обстоятельствах не применит первой" атомные бомбы.
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