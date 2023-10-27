Агрессор стал использовать новые беспилотники в атаках на Украину

В ходе атак на украинскую инфраструктуру, россия расширяет свой арсенал беспилотников, вводя более дешевые и легкие аппараты собственного производства под названием Italmas в дополнение к беспилотникам Shahed.
Информацию об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) и российский Telegram-канал Mash.
Согласно данным российских СМИ, 23 октября, российские войска впервые против Украины использовали новые беспилотники Italmas большой дальности и его варианты в ходе атаки на Киевскую область. Российские источники подчеркнули, что беспилотники Italmas легче их аналогов Shahed, и их сложнее обнаружить и сбить. Кроме того, они отметили, что Italmas более экономичны, что позволяет больше их производить и использовать, несмотря на их меньший грузоподъем.
Согласно данным российских источников, оккупационные войска будут использовать беспилотники Italmas в сочетании с Shahed.
Ранее ISW оценивал, что россия стремится расширить и разнообразить свой арсенал беспилотников, ракет и управляемых боеприпасов для атак на критически важные украинские объекты в преддверии осенне-зимнего сезона. Введение беспилотников Italmas, вероятно, является частью этого процесса по разнообразию арсенала.
Информация, представленная российскими СМИ, также указывает, что беспилотники Italmas легче отличить от Shahed, они работают на газу и издают другой звук, похожий на газонокосилку, что делает их более трудными для обнаружения и перехвата.
Следует отметить, что кодовое наименование БПЛА на производстве - "Изделие 54".
Информацию об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) и российский Telegram-канал Mash.
Согласно данным российских СМИ, 23 октября, российские войска впервые против Украины использовали новые беспилотники Italmas большой дальности и его варианты в ходе атаки на Киевскую область. Российские источники подчеркнули, что беспилотники Italmas легче их аналогов Shahed, и их сложнее обнаружить и сбить. Кроме того, они отметили, что Italmas более экономичны, что позволяет больше их производить и использовать, несмотря на их меньший грузоподъем.
Согласно данным российских источников, оккупационные войска будут использовать беспилотники Italmas в сочетании с Shahed.
Ранее ISW оценивал, что россия стремится расширить и разнообразить свой арсенал беспилотников, ракет и управляемых боеприпасов для атак на критически важные украинские объекты в преддверии осенне-зимнего сезона. Введение беспилотников Italmas, вероятно, является частью этого процесса по разнообразию арсенала.
Информация, представленная российскими СМИ, также указывает, что беспилотники Italmas легче отличить от Shahed, они работают на газу и издают другой звук, похожий на газонокосилку, что делает их более трудными для обнаружения и перехвата.
Следует отметить, что кодовое наименование БПЛА на производстве - "Изделие 54".
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