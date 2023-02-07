Агрессор смог закупить комплектующие для ударных БПЛА - ISW

Из-за неэффективности западных санкций против Ирана и рф, россии удалось приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.
Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.
Отмечается, что россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории рф. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.
Кроме того, рф может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.
По данным британской следственной группы Conflict Armament Research (CAR), 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.
Как известно, большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в россию, Иран или беларусь.
Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.
Отмечается, что россия и Иран продвигают планы по строительству иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов на территории рф. Ранее Иран открыл завод по производству дронов в Таджикистане.
Кроме того, рф может использовать свои значительные экономические связи с Таджикистаном через ОДКБ и ЕАЭС для отмывания компонентов дронов или закупки произведенных беспилотников для использования в Украине в обход международных санкций.
По данным британской следственной группы Conflict Armament Research (CAR), 82% иранских беспилотников Shahed-131, Shahed 136 и Mohajer-6, сбитых на Украине, имели микросхемы, полупроводники и другие компоненты, которые поступали из США.
Как известно, большинство западных компаний, чьи компоненты были обнаружены в сбитых иранских беспилотниках в Украине, с начала войны отрицали прямую продажу компонентов в россию, Иран или беларусь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии