Агрессор рф усиливает давление на востоке Украины - Зеленский

07:31 25 января Киев, Украина

Российская военная машина планирует новую волну агрессии и уже усилила давление на ряде направлений на востоке Украины.

Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, противник пытается атаковать в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины.

По его словам, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и по возможности не допустить новых российских преступных действий.
 
"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Франции, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", - отметил глава государства.
 
Он же призвал партнеров быть более активными, что касается вооружения.
 
"Сейчас, кстати, много говорят о танках. О современных танках, в которых мы нуждаемся. И о том, как можно восполнить этот дефицит. Много усилий, слов, обещаний. Но важно видеть реальность: дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность больше", - сказал глава государства.
 