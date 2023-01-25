Агрессор рф усиливает давление на востоке Украины - Зеленский

Российская военная машина планирует новую волну агрессии и уже усилила давление на ряде направлений на востоке Украины.
Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
По его словам, противник пытается атаковать в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины.
По его словам, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и по возможности не допустить новых российских преступных действий.
Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
По его словам, противник пытается атаковать в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины.
По его словам, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и по возможности не допустить новых российских преступных действий.
Он же призвал партнеров быть более активными, что касается вооружения.
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