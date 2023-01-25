Агрессор рф усиливает давление на востоке Украины - Зеленский

07:31 25 января Киев, Украина





Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Украины Владимир



По его словам, противник пытается атаковать в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины.



По его словам, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и по возможности не допустить новых российских преступных действий. Российская военная машина планирует новую волну агрессии и уже усилила давление на ряде направлений на востоке Украины.Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.По его словам, противник пытается атаковать в районе Бахмута, Угледара, а также на других направлениях. Он отметил, что кремль хочет бросить еще больше людей и техники на войну против Украины.По его словам, все в свободном мире должны усиливать сотрудничество, чтобы не только ответить на очередные российские преступные действия, но и по возможности не допустить новых российских преступных действий.

"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Франции, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", - отметил глава государства.

Он же призвал партнеров быть более активными, что касается вооружения.