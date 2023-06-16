16:28 19 мая Киев, Украина

В селе Теткино Курской области, на границе с Украиной, российская федерация развернула элитные разведывательные подразделения для осуществления диверсий.



Об этом информирует Центр национального сопротивления.



По их сообщению, главными задачами этих подразделений являются контрдиверсионная деятельность в пограничной зоне после успешных партизанских операций, проведение диверсий и повышение боевого духа у деморализованных воинских частей российской федерации вдоль границы.



По данным Центра, на место прибыли группы специального назначения 3-й отдельной гвардейской специальной бригады из Тольятти, Самарской области, и 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения из Степного, Ростовской области.