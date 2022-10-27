Агрессор пытается выманить украинских защитников с других направлений - Зеленский

Оккупанты проводят информационную атаку против ВСУ, с целью выманить украинских защитников с других направлений.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое опубликовал Офис президента в четверг, 27 октября.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое опубликовал Офис президента в четверг, 27 октября.
Также он ответил на вопрос, значит ли это, что войска рф в окружении. По его словам, противник знает об этой проблеме.
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