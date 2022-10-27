Агрессор пытается выманить украинских защитников с других направлений - Зеленский

19:04 27 октября Киев, Украина

Оккупанты проводят информационную атаку против ВСУ, с целью выманить украинских защитников с других направлений.



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, которое опубликовал Офис президента в четверг, 27 октября.

"Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака для нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти", - объяснил глава государства.

Также он ответил на вопрос, значит ли это, что войска рф в окружении. По его словам, противник знает об этой проблеме.