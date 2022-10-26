Агрессор провел проверку ядерного оружия

В среду, 26 октября, россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками, сообщают российские СМИ.
За тренировочными пусками по полигону Кура на Камчатке наблюдал президент рф владимир путин.
За тренировочными пусками по полигону Кура на Камчатке наблюдал президент рф владимир путин.
Сообщается, что на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с Плесецка и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.
Министр обороны рф сергей шойгу сообщил, что учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС рф проведены "в ответ на ядерный удар противника".
Минобороны рф опубликовало кадры полета стратегического ракетоносца Ту-95МС в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.
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