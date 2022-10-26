Агрессор провел проверку ядерного оружия

16:21 26 октября Киев, Украина

В среду, 26 октября, россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками, сообщают российские СМИ.



За тренировочными пусками по полигону Кура на Камчатке наблюдал президент рф владимир путин.

"Под руководством путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - говорится в сообщении.