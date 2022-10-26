Агрессор провел проверку ядерного оружия

16:21 26 октября Киев, Украина

В среду, 26 октября, россия провела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками, сообщают российские СМИ.

За тренировочными пусками по полигону Кура на Камчатке наблюдал президент рф владимир путин.
 
"Под руководством путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с Плесецка и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

Министр обороны рф сергей шойгу сообщил, что учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС рф проведены "в ответ на ядерный удар противника".

Минобороны рф опубликовало кадры полета стратегического ракетоносца Ту-95МС в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.