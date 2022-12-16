Агрессор продолжает вывозить украинских детей в россию

07:40 16 декабря Киев, Украина

Рашисты продолжают под разными предлогами депортировать украинских детей на территорию российской федерации. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Центр национального сопротивления.

"Недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северодонецка в Ставропольский край рф, используя как повод "оздоровления" детей. При этом продолжаются тотальные медобследования украинских детей, чтобы направить их на принудительное лечение в так называемые детские лагеря", - говорится в сообщении.

"Конечно, это выглядит как благие намерения, но на самом деле "оздоровление" - это лишь основание для вывоза детей в рф и дальнейшей промывки мозгов", - говорят в ЦНС.