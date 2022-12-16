Агрессор продолжает вывозить украинских детей в россию

Рашисты продолжают под разными предлогами депортировать украинских детей на территорию российской федерации. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС рассказали, что в лагерях детям "промывают мозги" российской пропагандой. Им объясняют, что "Украина развязала эту войну".
Перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, которые используют свой "авторитет" с пропагандистской целью, сообщили в ЦНС.
Перед детьми выступают известные российские актеры, спортсмены и блогеры, которые используют свой "авторитет" с пропагандистской целью, сообщили в ЦНС.
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