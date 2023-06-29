Агрессор признал ответственность за ракетный террор в Краматорске

Страна-агрессор признала свою ответственность за массовое убийство жителей города Краматорск в Донецкой области.
Представитель Министерства обороны рф, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, заявил об этом на брифинге, состоявшемся в среду, 28 июня.
Согласно его версии, ракета, якобы выпущенная, поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины. Однако Конашенков не предоставил объяснения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
Как известно, вечером прошлого дня, российские силы запустили две ракеты - одна из них попала в заведение общественного питания в центре Краматорска, а вторая упала на территории села Беленькое. Погибло не менее 11 человек, а около 60 получили ранения.
Представитель Министерства обороны рф, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, заявил об этом на брифинге, состоявшемся в среду, 28 июня.
Согласно его версии, ракета, якобы выпущенная, поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины. Однако Конашенков не предоставил объяснения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
Как известно, вечером прошлого дня, российские силы запустили две ракеты - одна из них попала в заведение общественного питания в центре Краматорска, а вторая упала на территории села Беленькое. Погибло не менее 11 человек, а около 60 получили ранения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии