Агрессор превратил Запорожскую АЭС в поле боя - Зеленский

16:39 11 августа Киев, Украина

В случае аварии на Запорожской АЭС это будет применением ядерного оружия без ядерного удара.

Тему ядерном безопасности на оккупированной россиянами АЭС поднял президент Украины Владимир Зеленский на Конференции стран-партнеров на уровне министров обороны в четверг, 11 августа.

"Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, то российская власть более цинична. Она делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, а виноват должен быть кто-то другой", - сказал он.

По словам президента, "российская оккупационная армия использует Запорожскую АЭС для террора и вооруженных провокаций. Россия превратила АЭС в поле боя"

"Когда оккупанты пришли на АЭС , их танки обстреляли ее. Размещая боевую технику на территории станции и проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы", - акцентировал Зеленский.

Президент напомнил, что в августе оккупанты повредили линии связи станции с энергосистемой, а также датчики радиационного мониторинга, азотно-кислородную станцию. "Уже тогда Европа оказалась за несколько шагов до ядерной катастрофы", - отметил он.



Зеленский также отметил неслучайность того, что траектория российских крылатых ракет пролегает над АЭС.

"Россия может спровоцировать наибольшую в историю аварию на Запорожской атомной станции. Это может быть более катастрофично, чем Чернобыль и по сути - использованием россией ядерного оружия, но без ядерного удара", - заявил он.

Президент Украины призвал ответить на ядерный шантаж рф новыми санкциями против Росатома и всей российской атомной отрасли.



Также он призвал предоставить Украине больше оружия.



Зеленский отметил, что россия до сих пор получает десятки миллиардов долларов от торговли с Европой.