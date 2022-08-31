Агрессор превратил Запорожскую АЭС в поле боя - Зеленский

16:39 11 августа Киев, Украина

В случае аварии на Запорожской АЭС это будет применением ядерного оружия без ядерного удара.

 
Тему ядерном безопасности на оккупированной россиянами АЭС поднял президент Украины Владимир Зеленский на Конференции стран-партнеров на уровне министров обороны в четверг, 11 августа.
 
"Если советская власть пыталась скрыть Чернобыльскую катастрофу и ее последствия, то российская власть более цинична. Она делает все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, а виноват должен быть кто-то другой", - сказал он.
 
По словам президента, "российская оккупационная армия использует Запорожскую АЭС для террора и вооруженных провокаций. Россия превратила АЭС в поле боя".
 
"Когда оккупанты пришли на АЭС , их танки обстреляли ее. Размещая боевую технику на территории станции и проводя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы", - акцентировал Зеленский.
 
Президент напомнил, что в августе оккупанты повредили линии связи станции с энергосистемой, а также датчики радиационного мониторинга, азотно-кислородную станцию. "Уже тогда Европа оказалась за несколько шагов до ядерной катастрофы", - отметил он.

Зеленский также отметил неслучайность того, что траектория российских крылатых ракет пролегает над АЭС.
 
"Россия может спровоцировать наибольшую в историю аварию на Запорожской атомной станции. Это может быть более катастрофично, чем Чернобыль и по сути - использованием россией ядерного оружия, но без ядерного удара", - заявил он.
 
Президент Украины призвал ответить на ядерный шантаж рф новыми санкциями против Росатома и всей российской атомной отрасли.

Также он призвал предоставить Украине больше оружия.

Зеленский отметил, что россия до сих пор получает десятки миллиардов долларов от торговли с Европой.
 
"Мы не можем ждать, пока закончится война, чтобы восстанавливать нормальную жизнь. Украине нужно восстановление перед зимним сезоном. Достаточная финансовая помощь для бюджета и быстрого восстановления так же важна, как оружие нашей армии и санкции против россии", - сказал президент.