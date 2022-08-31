Агрессор превратил Запорожскую АЭС в поле боя - Зеленский

В случае аварии на Запорожской АЭС это будет применением ядерного оружия без ядерного удара.
Тему ядерном безопасности на оккупированной россиянами АЭС поднял президент Украины Владимир Зеленский на Конференции стран-партнеров на уровне министров обороны в четверг, 11 августа.
По словам президента, "российская оккупационная армия использует Запорожскую АЭС для террора и вооруженных провокаций. Россия превратила АЭС в поле боя".
Президент напомнил, что в августе оккупанты повредили линии связи станции с энергосистемой, а также датчики радиационного мониторинга, азотно-кислородную станцию. "Уже тогда Европа оказалась за несколько шагов до ядерной катастрофы", - отметил он.
Зеленский также отметил неслучайность того, что траектория российских крылатых ракет пролегает над АЭС.
Зеленский также отметил неслучайность того, что траектория российских крылатых ракет пролегает над АЭС.
Президент Украины призвал ответить на ядерный шантаж рф новыми санкциями против Росатома и всей российской атомной отрасли.
Также он призвал предоставить Украине больше оружия.
Зеленский отметил, что россия до сих пор получает десятки миллиардов долларов от торговли с Европой.
Также он призвал предоставить Украине больше оружия.
Зеленский отметил, что россия до сих пор получает десятки миллиардов долларов от торговли с Европой.
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