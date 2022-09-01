Агрессор потерял в Украине более 900 элитных специалистов

16:17 01 сентября Киев, Украина

Россия потеряла более 900 элитных специалистов, на подготовку которых ушли годы усилий и миллионы долларов.

Об этом сообщает ВВС.



По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.



Именно эти соединения, традиционно считающиеся элитой российской армии, понесли ощутимые потери. Погибли и десятки военных летчиков. По мнению экспертов, восполнить потерю всех этих специалистов россии будет проблематично.



По их данным, установлена гибель:

151 военнослужащего спецназа ГРУ, из них 22% офицеры;





245 Росгвардейцев, в том числе спецназ, СОБР и ОМОН. Почти у каждого четвертого было офицерское звание. Как минимум 16 погибших имели малиновый берет;





минимум 20 сотрудников ФСБ и ФСО. Среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений;





наибольшие среди десантников потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка;

в самом элитном отряде ВДВ - 45-й гвардейской бригаде спецназа погибло 14 военнослужащих;





морпехи: больше всего потерь понесла 810-я бригада, базирующаяся в Крыму. Погибли минимум 56 человек, в том числе два командира бригады;





ликвидировано 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников (экипажи боевых самолетов и вертолетов - элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет).