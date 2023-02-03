Агрессор переоценивает силы российской армии - аналитики

Аналитики Института изучения войны отмечают, что большое наступление российской армии на востоке Украины преждевременно завершится в сезон весенних дождей и не будет результативным
Об этом говорится в отчете ISW.
Аналитики обратили внимание на заявление представителя Главного управления военной разведки Украины Андрея Черняка, который в интервью Kyiv Post рассказал, что президент рф владимир путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года. Черняк также сообщил, что российские войска перебрасывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в районы восточной Украины.
Об этом говорится в отчете ISW.
Аналитики обратили внимание на заявление представителя Главного управления военной разведки Украины Андрея Черняка, который в интервью Kyiv Post рассказал, что президент рф владимир путин приказал российским военным захватить всю Донецкую и Луганскую области до марта 2023 года. Черняк также сообщил, что российские войска перебрасывают дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику в районы восточной Украины.
По предварительной оценке ISW, большое российское наступление, скорее всего, преждевременно достигнет кульминации к апрелю 2023 года, во время весеннего сезона дождей, не достигнув оперативно значимых результатов.
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