Агрессор перебросил элитный спецназ в Белгородскую область для борьбы с партизанами

Российские военные перебросили в приграничные населенные пункты Белгородской области особый отряд элитного спецназа с целью противодействия партизанскому движению.
Согласно информации, предоставленной Центром национального сопротивления в пятницу, 2 июня, отряд 322-го центра российских Сил специальных операций (ССО) с кодовым названием "Сенеж" был направлен в Белгородскую область.
Похоже, российские власти испытывают серьезную тревогу в связи с возможной активностью партизан и, поэтому, быстро прекратили текущие операции данного элитного подразделения, приказав ему разместиться в приграничных населенных пунктах Белгородской области.
Отмечается, что основная задача данного отряда состоит в проведении разведывательно-диверсионной деятельности на российско-украинской границе.
Несмотря на это, в Центре национального сопротивления подчеркивают, что никакие действия противника не смогут остановить движение сопротивления.
Согласно информации, предоставленной Центром национального сопротивления в пятницу, 2 июня, отряд 322-го центра российских Сил специальных операций (ССО) с кодовым названием "Сенеж" был направлен в Белгородскую область.
Похоже, российские власти испытывают серьезную тревогу в связи с возможной активностью партизан и, поэтому, быстро прекратили текущие операции данного элитного подразделения, приказав ему разместиться в приграничных населенных пунктах Белгородской области.
Отмечается, что основная задача данного отряда состоит в проведении разведывательно-диверсионной деятельности на российско-украинской границе.
Несмотря на это, в Центре национального сопротивления подчеркивают, что никакие действия противника не смогут остановить движение сопротивления.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии