Агрессор перебросил элитный спецназ в Белгородскую область для борьбы с партизанами

17:49 02 июня Киев, Украина

Российские военные перебросили в приграничные населенные пункты Белгородской области особый отряд элитного спецназа с целью противодействия партизанскому движению.

Согласно информации, предоставленной Центром национального сопротивления в пятницу, 2 июня, отряд 322-го центра российских Сил специальных операций (ССО) с кодовым названием "Сенеж" был направлен в Белгородскую область.

Похоже, российские власти испытывают серьезную тревогу в связи с возможной активностью партизан и, поэтому, быстро прекратили текущие операции данного элитного подразделения, приказав ему разместиться в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

Отмечается, что основная задача данного отряда состоит в проведении разведывательно-диверсионной деятельности на российско-украинской границе.

Несмотря на это, в Центре национального сопротивления подчеркивают, что никакие действия противника не смогут остановить движение сопротивления.