Агрессор не ставил задачу уничтожить Украину

Глава кремлевского режима владимир путин заявил, что у него не было намерений уничтожить Украину.
Об этом сообщил путин на пресс-конференции.
Так путин ответил на вопрос, сможет ли в будущем существовать Украина как независимое государство. Также он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в Крым, поэтому российским войскам "пришлось зайти и открыть воду в Крым".
В кремле неоднократно заявляют, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, каковы именно эти цели.
В кремле неоднократно заявляют, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, каковы именно эти цели.
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