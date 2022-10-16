Агрессор не ставил задачу уничтожить Украину

18:09 14 октября Киев, Украина

Глава кремлевского режима владимир путин заявил, что у него не было намерений уничтожить Украину.

Об этом сообщил путин на пресс-конференции.

"Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно",- отметил путин.

Так путин ответил на вопрос, сможет ли в будущем существовать Украина как независимое государство. Также он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в Крым, поэтому российским войскам "пришлось зайти и открыть воду в Крым".



В кремле неоднократно заявляют, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, каковы именно эти цели.