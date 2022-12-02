Агрессор не готов оборонять ключевые позиции

400;">Эксперты Института изучения войны считают, что передвижение оккупантов на Запорожье указывает на их неготовность оборонять ключевые позиции.
Об этом сообщает ISW.
ISW предполагают, что российские войска могут выводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области, чтобы уменьшить влияние растущего количества украинских ударов по сосредоточениям российской живой силы и техники.
По мнению экспертов, отход из Пологов является особенно примечательным, поскольку населенный пункт находится на критически важной дорожной развязке, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак во время украинского контрнаступления без контроля над этой развязкой.
Однако не менее вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебрасывать различный личный состав обратно в эти населенные пункты.
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