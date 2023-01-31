Агрессор нарастил импорт чипов несмотря на санкции

Российский агрессор в 2022 году значительно увеличил импорт чипов и тем самым превысив довоенные показатели.
Об этом во вторник, 31 января, сообщает Forbes со ссылкой на экономиста Института международных финансов Элину Рыбакову.
Об этом во вторник, 31 января, сообщает Forbes со ссылкой на экономиста Института международных финансов Элину Рыбакову.
Таким обрзом, несмотря на санкции со стороны США против россии, москва не только продлила импорт полупроводников, но и существенно расширила его.
В частности, до полномасштабного вторжения в Украину Китай являлся важным поставщиком микросхем и электронных интегральных схем в россию. Но в 2022 году, из-за сокращения поставок в россию некоторыми традиционными поставщиками, импорт из Китая рекордно вырос.
В целом объем китайского экспорта полупроводников в россию подскочил с 200 млн долларов в 2021 году до более чем 500 млн долларов в 2022 году.
В частности, до полномасштабного вторжения в Украину Китай являлся важным поставщиком микросхем и электронных интегральных схем в россию. Но в 2022 году, из-за сокращения поставок в россию некоторыми традиционными поставщиками, импорт из Китая рекордно вырос.
В целом объем китайского экспорта полупроводников в россию подскочил с 200 млн долларов в 2021 году до более чем 500 млн долларов в 2022 году.
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