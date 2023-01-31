Агрессор нарастил импорт чипов несмотря на санкции

16:31 31 января Киев, Украина





Об этом во вторник, 31 января, сообщает Forbes со ссылкой на экономиста Института международных финансов Элину Рыбакову. Российский агрессор в 2022 году значительно увеличил импорт чипов и тем самым превысив довоенные показатели.Об этом во вторник, 31 января, сообщает Forbes со ссылкой на экономиста Института международных финансов Элину Рыбакову.

Россия существенно увеличила импорт чипов в 2022 году, показатель превысил довоенный. Стоимость импорта чипов выросла с $1,8 млрд за январь-сентябрь 2021 года до $2,45 млрд за тот же период прошлого года", - сказано в сообщении.

Таким обрзом, несмотря на санкции со стороны США против россии, москва не только продлила импорт полупроводников, но и существенно расширила его.



В частности, до полномасштабного вторжения в Украину Китай являлся важным поставщиком микросхем и электронных интегральных схем в россию. Но в 2022 году, из-за сокращения поставок в россию некоторыми традиционными поставщиками, импорт из Китая рекордно вырос.



В целом объем китайского экспорта полупроводников в россию подскочил с 200 млн долларов в 2021 году до более чем 500 млн долларов в 2022 году.