Агрессор совершает атаки на Украину с периодичностью в неделю - ГУР
12:57 24 ноября Киев, Украина
Страна-агрессор россия наносит массированные атаки по украинской территории с периодичностью в неделю. В разведке полагают, что за это время она успевает подготовиться к следующему удару.
"Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится. Мы понимаем, что периодичность — это примерно неделя, плюс. То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", -
рассказал представитель пресс-службы ГУР
МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что Украина готовится к дальнейшей более эффективной работе противовоздушной безопасности.
"Но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно. Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в россии в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных. Мы видим, что за точностью они особо и не гонятся. во многих случаях разлет в километр - это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы", - добавил представитель ГУР.
Юсов добавил, что, прежде всего, угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон.
"К сожалению. это те города, куда С-300 добивают. Украина работает над защитой гражданской инфраструктуры и мирного населения, но мы понимаем, что враг при всей своей несуразности является серьезным, вооруженным, массовым. Поэтому, к сожалению, ракетный террор еще может продолжаться", - заметил он.
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