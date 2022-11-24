Агрессор совершает атаки на Украину с периодичностью в неделю - ГУР

12:57 24 ноября Киев, Украина

Страна-агрессор россия наносит массированные атаки по украинской территории с периодичностью в неделю. В разведке полагают, что за это время она успевает подготовиться к следующему удару.

"Нас пытаются сломать, погрузить во тьму и холод в период войны и заставить к переговорам на условиях агрессора. Этого на самом деле не получится. Мы понимаем, что периодичность — это примерно неделя, плюс. То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", - рассказал представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Украина готовится к дальнейшей более эффективной работе противовоздушной безопасности.

"Но то, что террористический режим будет продолжать эти атаки, то это бесспорно. Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в россии в значительной степени истощены, но есть много ракет и не высокоточных. Мы видим, что за точностью они особо и не гонятся. во многих случаях разлет в километр - это условная "норма" и попадание даже не в объекты инфраструктуры, а в гражданские дома, больницы", - добавил представитель ГУР.

Юсов добавил, что, прежде всего, угроза для прифронтовых городов: Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон.