Агрессор накапливает силы и технику вблизи Мариуполя

11:27 30 января Киев, Украина

На фоне принудительной паспортизации и коллапса в медицинской системе в Мариуполе фиксируется скопление сил и техники российских войск.



Об этом 30 января сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"За выходные вновь возросло количество прибывших мобилизованных из россии. В частности, в селе Белосарайская Коса и селах к северу от Мариуполя (на границе Мариупольского и Волновахского районов). Примерное общее количество до четырех тысяч. Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага по приписке из Луганской области к северу от Мариуполя", - уточнил он.

По словам оккупантов, они готовят подразделения для атаки на Угледар.

"Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов. Приступили к накоплению техники вокруг Мариуполя наступательного характера. Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления", - добавил советник.

Он также подчеркнул, что медицинская система Мариуполя в плачевном состоянии: в городе единственный врач-эндокринолог, одно ЛОР-отделение в больнице интенсивной терапии в стационаре с ограниченным количеством мест.

"Онкозаболевание - прямая дорога в один конец. При этом вновь развернуты военные госпитали на базе работающих стационаров. Последствия - исчерпывание запасов плазмы и крови (для гражданских почти недоступно сейчас), недостаток койко-мест гражданским. Смертность растет", - подчеркнул Андрющенко.

Также в городе набирает обороты принудительная паспортизация.