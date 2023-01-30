Агрессор накапливает силы и технику вблизи Мариуполя
11:27 30 января Киев, Украина
На фоне принудительной паспортизации и коллапса в медицинской системе в Мариуполе фиксируется скопление сил и техники российских войск.
Об этом 30 января сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"За выходные вновь возросло количество прибывших мобилизованных из россии. В частности, в селе Белосарайская Коса и селах к северу от Мариуполя (на границе Мариупольского и Волновахского районов). Примерное общее количество до четырех тысяч. Кроме того, проходит доукомплектование подразделений врага по приписке из Луганской области к северу от Мариуполя", - уточнил он.
По словам оккупантов, они готовят подразделения для атаки на Угледар.
"Общее количество контингента на доукомплектовании 3-5 тысяч пока живых оккупантов. Приступили к накоплению техники вокруг Мариуполя наступательного характера. Угледар звучит достаточно часто, чтобы сделать вывод о подготовке соответствующего наступления", - добавил советник.
Он также подчеркнул, что медицинская система Мариуполя в плачевном состоянии: в городе единственный врач-эндокринолог, одно ЛОР-отделение в больнице интенсивной терапии в стационаре с ограниченным количеством мест.
"Онкозаболевание - прямая дорога в один конец. При этом вновь развернуты военные госпитали на базе работающих стационаров. Последствия - исчерпывание запасов плазмы и крови (для гражданских почти недоступно сейчас), недостаток койко-мест гражданским. Смертность растет", - подчеркнул Андрющенко.
Также в городе набирает обороты принудительная паспортизация.
"Людям отказывают в лечении и/или обследовании даже на имеющемся оборудовании без государственной медицинской страховки. Для получения страховки нужно иметь российский паспорт. Даже до такого цинизма дошло - паспорт или смерть в прямом смысле", - указал советник мэра.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии