Агрессор хочет втянуть беларусь напрямую в боевые действия - Зеленский

19:50 11 октября Киев, Украина

Для того, чтобы опровергнуть информацию возможных провокаций рф о якобы планах Украины начать военные действия против беларуси, необходимо разместить наблюдателей на украинско-белорусской границе.



Об этом во вторник, 11 октября, заявил президент Владимир Зеленский в ходе срочного совещания с лидерами G7.

"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория беларуси уже используется для ударов по Украине. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть беларусь в войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране", - заявил президент.

Он подчеркнул, что беларусь уже и так является опосредованным участником войны, но россия хочет втянуть ее в боевые действия напрямую. При этом Украина никогда не планировала боевых действий против беларуси.