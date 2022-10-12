Агрессор хочет втянуть беларусь напрямую в боевые действия - Зеленский
19:50 11 октября Киев, Украина
Для того, чтобы опровергнуть информацию возможных провокаций рф о якобы планах Украины начать военные действия против беларуси, необходимо разместить наблюдателей на украинско-белорусской границе.
Об этом во вторник, 11 октября, заявил президент Владимир Зеленский в ходе срочного совещания с лидерами G7.
"Мир возможен не просто тогда, когда есть мир с одним соседом, а когда он со всеми соседями. Я хочу обратить внимание на одну страну. Территория беларуси уже используется для ударов по Украине. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается прямо втянуть беларусь
в войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране", - заявил президент.
Он подчеркнул, что беларусь уже и так является опосредованным участником войны, но россия хочет втянуть ее в боевые действия напрямую. При этом Украина никогда не планировала боевых действий против беларуси.
"Чтобы полностью снять эту провокацию, снять эти звучащие от лукашенко нарративы, мы предлагаем свое решение: на границе Украины и беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации по безопасности. Формат может быть разработан нашими дипломатами", - призвал Зеленский, попросив G7 поддержать эту инициативу.
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