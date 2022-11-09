Агрессор готов к переговорам с Украиной - МИД

Россия готова к переговорам с Украиной исходя из реалий, существующих в настоящий момент. Об этом 9 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД рф Мария Захарова.
Отмечается, что спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала утверждения "об отсутствии у российской стороны готовности к переговорам с Киевом, который эту готовность демонстрирует", прозвучавшие ранее из Берлина.
Отмечается, что спикер российского внешнеполитического ведомства прокомментировала утверждения "об отсутствии у российской стороны готовности к переговорам с Киевом, который эту готовность демонстрирует", прозвучавшие ранее из Берлина.
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