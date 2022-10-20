Агрессор придумал еще одну причину прекратить зерновую сделку

12:18 20 октября Киев, Украина

Рф хочет прекратить зерновую сделку из-за расследования ООН по использованию россией иранских беспилотников в войне против Украины.

Как пишут российские СМИ, первый заместитель постоянного представителя россии при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ответ рф может "пересмотреть сотрудничество" с ООН, в том числе не продлить зерновую сделку.



Заявление было сделано по итогам закрытого заседания Совбеза ООН, в ходе которого были предъявлены обвинения в поставках Ираном беспилотников россии.



Полянский заявил, что россия пока "не убеждена" в необходимости продления зернового соглашения, и отметил, что главным вопросом остается "экспорт российских удобрений и продовольствия".



Представитель рф добавил, что москва надеется, что секретариат и генсек ООН воздержатся от участия в любых расследованиях по иранским беспилотникам, назвав такие действия "незаконными", нарушением решения Совбеза ООН, выходом за пределы технического мандата организации.



В противном случае, россия пересмотрит сотрудничество с ООН.