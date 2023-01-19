Агрессор держит в Черном море 11 кораблей

16:29 19 января Киев, Украина

Среди 11 российских кораблей в Черном море находятся 6 носителей Калибров с общим залпом около 40 ракет. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, в Азовском море войска рф удерживают два корабля, в Средиземном море - десять, среди которых пять носителей Калибров с общим залпом 72 ракеты.

Как подчеркнула в эфире телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя.
 
"Вражеская корабельная группировка в настоящее время состоит из 11 единиц, среди которых шесть ракетоносителей, и суммарный залп ракет в этом случае может составлять 40 единиц. Это говорит о том, что там есть и надводные, и подводные ракетоносители, а значит, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя", - отметила она.