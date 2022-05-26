"Агрессию рф нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой" - МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс собирается потребовать у стран-партнеров увеличения поставок оружия Украине, ужесточения санкций против рф, а также собирается предостеречь от попыток "умиротворения российской агрессии".
Это выступление прозвучит на фоне предложений ряда влиятельных западных политиков и комментаторов начать переговоры с россией и быть готовыми уступить ей какие-то территории Украины.
В своем сегодняшнем выступлении она собирается потребовать у стран-партнеров увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против россии.
По мнению Трасс, нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение россии в ее войне против Украины.
Западу, по ее словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда путин, добившись от Запада разных уступок, после этого нападал на Грузию, аннексировал Крым и создал марионеточные образования на территории Донбасса.
С аналогичным высказыванием ранее в среду выступила и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая предостерегла коллег от демонстрации владимиру путину какой-либо слабости.
Эти высказывания прозвучали после того, как на форуме в Давосе и в колонках ряда СМИ прозвучали предложения уступить россии часть украинской территории, чтобы поскорее закончить войну.
В частности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе в среду заявил, что Украина должна пойти на переговоры с россией, даже если от нее потребуются уступки.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это в своем вечернем видеообращении и заявил, что страна не отдаст свои территории.
Он также упрекнул партнеров в том, что в любой ситуации найдется кто-то, кто при любом поведении россии предложит учитывать ее интересы, несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине, несмотря на десятки тысяч убитых украинцев, несмотря на Бучу и Мариуполь, несмотря на разрушенные города.
В частности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления в Давосе в среду заявил, что Украина должна пойти на переговоры с россией, даже если от нее потребуются уступки.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это в своем вечернем видеообращении и заявил, что страна не отдаст свои территории.
Он также упрекнул партнеров в том, что в любой ситуации найдется кто-то, кто при любом поведении россии предложит учитывать ее интересы, несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине, несмотря на десятки тысяч убитых украинцев, несмотря на Бучу и Мариуполь, несмотря на разрушенные города.
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