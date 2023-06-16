06:48 19 мая Киев, Украина





Как пишет Reuters, этот означает фундаментальное изменение – Альянс не видел необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы в течение десятилетий, поскольку вел меньшие войны в Афганистане и Ираке и чувствовала, что определенная постсоветская россия больше не представляет угрозы. На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО намерены принять секретный план, будет детально описывать, как Альянс ответит в случае российского нападения. Такой шаг предпринимается впервые со времен "холодной войны".Как пишет Reuters, этот означает фундаментальное изменение – Альянс не видел необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы в течение десятилетий, поскольку вел меньшие войны в Афганистане и Ираке и чувствовала, что определенная постсоветская россия больше не представляет угрозы.



Однако учитывая, что самая кровавая с 1945 года война в Европе бурлит прямо за его границами в Украине, НАТО понимает, что должно иметь все планирование задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с кремлем.

"Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной состоит в том, что не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - сказал адмирал Роб Бауэр, один из высших военных. чиновников НАТО.

В своих региональных планах НАТО также даст странам-членам указания по модернизации своих сил и материально-технического обеспечения.

"Союзники точно будут знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг о секретных документах, которые, как во время холодной войны, будут назначать определенные войска для защиты определенных регионов.

Историк Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Ян Хоуп пояснил, что в настоящее время НАТО не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против рф и ее союзников из Варшавского договора, ведь большинство из них сейчас являются членами НАТО.