Агрессия рф "разбудила" Запад: НАТО примет план на случай войны с россией

06:48 19 мая Киев, Украина

На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО намерены принять секретный план, будет детально описывать, как Альянс ответит в случае российского нападения. Такой шаг предпринимается впервые со времен "холодной войны".

Как пишет Reuters, этот означает фундаментальное изменение – Альянс не видел необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы в течение десятилетий, поскольку вел меньшие войны в Афганистане и Ираке и чувствовала, что определенная постсоветская россия больше не представляет угрозы.

Однако учитывая, что самая кровавая с 1945 года война в Европе бурлит прямо за его границами в Украине, НАТО понимает, что должно иметь все планирование задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с кремлем.
"Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной состоит в том, что не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - сказал адмирал Роб Бауэр, один из высших военных. чиновников НАТО.
В своих региональных планах НАТО также даст странам-членам указания по модернизации своих сил и материально-технического обеспечения.
"Союзники точно будут знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг о секретных документах, которые, как во время холодной войны, будут назначать определенные войска для защиты определенных регионов.
Историк Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Ян Хоуп пояснил, что в настоящее время НАТО не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против рф и ее союзников из Варшавского договора, ведь большинство из них сейчас являются членами НАТО.
"Мы не представляем типа войны, которой была "холодная война", когда силы союзников... подвергались ударам одновременно с широкомасштабными атаками Варшавского договора", — сказал он, указывая скорее на региональные конфликты, которые необходимо сдерживать быстро посредством развертывания сил.